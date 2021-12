Forró do Bosque confirma show de Chiclete com Banana

Após a ausência no ano passado, a banda Chiclete com Banana está confirmada na edição 2013 do Forró do Bosque, que acontece no município de Cruz das Almas. A banda vai abrir a programação da festa, no dia 21 de junho, às 18h, puxando um bloco pelas ruas da cidade.

O Forró do Bosque segue até o dia 23 de junho. Para o palco principal, já foram confirmados os shows de Saulo, Harmonia do Samba, Flávio José, Munhoz e Mariano e Cangaia de Jegue. Já para o palco que homenageia o cantor Dominguinhos, quem comanda a festa são as bandas Flor Serena e Ú Tal do Xote.

