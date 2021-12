Forró do Bongo inicia vendas de ingressos

O Forró do Bongo, que acontece no dia 1º de julho, no estádio Municipal de Catu (80 Km de Salvador), inicia as vendas de ingressos nesta quarta-feira, 22.

Os bilhetes para a festa podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix e Bate Volta Oficial Top Trip. Os valores estão a R$ 80 (arena), R$ 160 (camarote premium) e R$ 330 (camarote all inclusive). Em compras à vista, haverá desconto no valor.

O Forró do Bongo, que é conhecido como o "São Pedro mais top do Brasil", já tem presença garantida de cantores como Wesley Safadão, Léo Santana e banda Harmonia do Samba. Outras atrações ainda serão anunciadas.

