Forró do Bongo inicia venda de ingressos em Salvador e Feira de Santana

A venda dos ingressos para o Forró do Bongo começaram na terça-feira, 13, nas lojas South (Shopping da Bahia, Piedade, Norte, Paralela e Bela Vista), em Salvador, e na CentralMix (Shopping Boulevard), em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

O evento já tem Léo Santana, Wesley Safadão, Xand Avião e a Banda Harmonia do Samba como atrações confirmadas. A 11º edição do Forró do Bongo acontece no dia 30 de junho, no estádio Municipal de Catu, na cidade de Catu (a 80km da capital).

