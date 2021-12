Forró do Bongo confirma Luan Santana para a 10ª edição do evento

O Forró do Bongo, que acontece no dia 1º de julho, no Estádio Municipal de Catu (80 Km de Salvador) confirmou o cantor Luan Santana pela primeira vez em dez anos de festa.

Para ocasião, Luan promete uma apresentação com seus maiores sucessos de carreira. Ele se junta a Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Léo Santana e Dan Valente.

Os bilhetes para a festa podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix e Bate Volta Oficial Top Trip. Os valores estão a R$ 80 (arena), R$ 160 (camarote premium) e R$ 330 (camarote all inclusive). Em compras à vista, haverá desconto no valor.

