Forró das Antigas esquenta o clima no Wet'n Wild hoje

Neste sábado, 7, o público curte o Forró das Antigas, apresentação de bandas que fizeram sucesso nos anos 1990 e 2000. A noite inclui Mastruz com Leite, Magníficos, Calcinha Preta, Limão com Mel, Calango Aceso e Forrozão. Os portões são abertos às 19h.



Domingo, 8, último dia do Arraiá Salvador, os portões serão abertos às 13h. O público vai curtir shows de Luan Santana (que promete repertório exclusivo), Estakazero, Caviar com Rapadura, Tomate, Saulo e Kart Love.



O evento é realizado desde 1994 e na última edição, no ano de 2012, chegou a atrair 15 mil pessoas.



Com segurança e posto médico, a festa oferece conforto ideal para quem não perde um grande agito.



O evento é uma realização do Grupo A TARDE, Online Entretenimento e Nossagência, com apoio da TV Record, Vitalmed, Pida e Piatã FM e patrocínio do Shopping Iguatemi, Bahiatursa, Prefeitura de Salvador, Schin, Coelba e Petrobras.

<GALERIA ID=19248/>

adblock ativo