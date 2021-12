Forró das Antigas agitou o Arraiá Salvador

Uma das festas mais requisitadas do período junino, o Forró das Antigas - que reúne as bandas Mastruz com Leite, Magníficos, Limão com Mel, Calcinha Preta, Calango Aceso e Forrozão -, arrepiou os amantes do forró em mais uma noite inesquecível do Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá, nesta sábado, 7, no Wet´n Wild, na avenida Paralela.

>> Arraiá Salvador: veja quem curtiu as duas primeiras noite do Arraiá Salvador

Para aproximar o público de uma típica cidade do interior, a cenografia foi cuidadosamente preparada para o evento. O espaço se transformou em um verdadeiro vilarejo, repleto de bandeirolas e casarios coloridos.

Edson Ferreira, 35 anos, foi um dos primeiros a chegar ao local, por volta das 18h. Acompanhado de sua esposa, Marlene Ferreira, 33, contava ansioso os minutos para o início dos shows. Sua esposa carregava no pescoço um colar que recebeu dele durante um show da banda Limão com Mel, há 15 anos.

Segundo ele, a estrofe da música "Toma Conta de Mim", banda Limão com Mel, é simbólica para o casal. "Quando tocou essa música não aguentei, respirei fundo e fui falar com ela. Já nos conhecíamos, mas sempre fui tímido. Agradeço a essa banda maravilhosa. Fico todo arrepiado quando lembro desse dia", disse Edson, emocionado.

Uma noite especial também para Batista, vocalista do Limão com Mel. Neste sábado, foi sua última apresentação no comando da banda. Sua substituta é Michele Andrade, de 19 anos, que, apesar da pouca idade, já passou por diversas bandas, inclusive a Companhia do Calypso.

Neste domingo, 8, será a vez dos cantores Luan Santana, Saulo e Tomate - além das bandas Caviar com Rapadura, Estakazero e Kart Love - animarem a última noite da edição número 20 do Arraiá Salvador - O Arraiá da Capitá.

Lembrando que os portões abrem às 13h e os ingressos estão sendo vendidos a R$ 60 (pista meia) e R$ 120 (camarote meia).

O evento é uma realização do Grupo A TARDE, On Line Entretenimento e Nossa Agência, com apoio da TV Record, Vitalmed, Pida e Piatã FM e patrocínio do Shopping Iguatemi, Bahiatursa, Prefeitura de Salvador, Schin, Coelba e Petrobras.

