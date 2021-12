Forró das Antigas acontece em junho

No dia 7 de junho, o Wet´n Wild (Paralela) sedia mais uma edição da festa Forró das Antigas. A partir das 19 horas, atrações como as bandas Mastruz com Leite, Limão com Mel, Calcinha Preta e Calango Aceso levam para o público seus sucessos da década de 90. A censura é de 16 anos, e os ingressos já estão à venda ao valor de R$ 35 (pista, meia), R$ 70 (pista, inteira), R$ 80 (camarote, meia) e R$ 160 (camarote, inteira).



Mais informações estão no endereço eletrônico www.salvadorproducoes.com.br.

adblock ativo