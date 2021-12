Forró da Margarida inicia venda de ingressos

Já está à venda o primeiro lote de ingressos para o Forró da Margarida, que acontece na cidade de Jequié nos dias 22 e 24 de junho. Para o dia 22, os ingressos custam R$ 130 (pista) e R$ 240 (camarote). Já para o dia 24, o valor varia de R$ 70 (pista) e R$ 110 (área vip).

Quem deseja adquirir o passaporte para os dois dias pode aproveitar o valor promocional de R$ 170 m(pista) e R$ 310 (camarote / área vip). Os ingressos são vendidos na Central do Carnaval, Balcão de Ingressos, Ticketmix, Veromundo e na sede do evento, em Jequié.



Para a 14ª edição do evento, já foram confirmados os shows de Ivete Sangalo, Saulo Fernandes, Flávio José, Cangaia de Jegue, Pablo, Lordão e Trio da Huanna.

