Forró da Amizade inicia venda de ingressos

Já estão à venda os ingressos para o Forró da Amizade, que acontece no dia 29 de maio, no Bahia Café Hall (Paralela), às 21h. O evento já confirmou os shows das bandas Cangaia de Jegue, Seu Maxixe e do cantor Flávio José.

As camisas do primeiro lote custam 100,00 (pista) e R$ 150,00 (camarote all inclusive) e estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings de Salvador.

