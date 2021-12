Forró AABB traz como convidados Adelmário Coelho, Estakazero e Flor Serena

Os festejos juninos já se aproximam e após 10 anos de hiato, o tradicional forró da Associação Atlética Banco do Brasil de Salvador (AABB) retorna nos dias 3, 17 e 31 de maio, em Salvador.

O evento será realizado no clube da associação, localizado no bairro de Piatã, e terá como convidados os cantores Adelmário Coelho, Estakazero, Danniel e Flor Serena no primeiro dia da festa. A grade da programação completa será lançada em breve.

Os ingressos para o público em geral custam R$ 40 por dia, para o público externo. Já os ingressos para os associados da AABB custam R$ 20, apresentando a carteira de associado na portaria do evento. As vendas dos ingressos já estão disponíveis na sede da associação, no site do Sympla e balcões de ingressos nos shoppings da cidade.

