Formato que mistura música e negócios ganha teste em Salvador

É cada vez mais claro: só ouve mais do mesmo quem quer. A música independente na Bahia – seja MPB moderna, rock, afrobeat, eletrônica, etc – está na ordem do dia, ganhando o público que abriu mão de ouvir a tosqueira de sempre das rádios comerciais. A volta do Festival Lado BA - Música e Processos Colaborativos é apenas mais um sintoma disso.

Realizado em 2010, 2011 e 2012, o festival volta a cartaz graças ao Prêmio Funarte de Programação Continuada de Música Popular 2015, mais apoios da Skol e Secretaria da Cultura do governo estadual.

Na programação, além de 21 shows (17 gratuitos) de artistas locais, nacionais e internacionais, conferências com produtores e músicos e rodadas de negócios com direito a speed meetings e acesso exclusivo ao diretório on-line de compradores.

O formato unindo shows e ações de mercado não é novo – Womex, Midem e SXSW já ocorrem há alguns anos na Europa e Estados Unidos, com grande sucesso. O responsável por trazê-lo à Bahia é o produtor e músico Vince de Mira, sócio da casa Commons. “São eventos que prestam serviço de construção de network para produtoras, selos e artistas que precisam ampliar o raio de ação de seus projetos”, diz.

As rodadas de negócios prometem ser uma mão na roda, garante Vince: “Pense quanto uma produtora baiana economiza, podendo participar de uma rodada de negócios com compradores internacionais e nacionais aqui em Salvador”.

“Para os artistas que se apresentam, é um trunfo. Além de poder participar das reuniões e sensibilizar o comprador, ele pode convidá-lo para os shows. Eu mesmo estive na Fimpro (México). Saí de lá com três shows fechados pro ÀTTØØXXÁ no México”, diz.

Com o sucesso de bandas como BaianaSystem, Scambo e IFÁ Afrobeat, caiu por terra o velho argumento – mal-intencionado, quase sempre – de que aqui “não há público” para artistas alternativos. “Acredito que os formatos de se estruturar no mercado ajudam a estar preparado para quando vir uma oportunidade. Mas, antes de tudo, a música precisa bater onda no público”, diz.

“Olhe como as pessoas ficam no show do BaianaSystem. Não é à toa que colocam quase 2 mil pessoas a R$ 50 (o ingresso). Olhe como as pessoas ficam no show da Scambo. Não é à toa que arrecadaram mais de R$ 60 mil para gravar o disco deles”, vê.

Vulcanidades de Lívia

Responsável por abrir o festival nesta quinta-feira, 17 (facebook.com/FestivalLadoBa), na Arena Sesc Pelourinho, Livia Nery é exemplo desta nova atitude dos artistas locais. Sua música, apesar de dialogar com tradições locais, não tem nada de comercial. Ainda assim, ela tem circulado pelo Brasil e acaba de voltar da Argentina. “Tenho tocado fora, em casas de pequeno porte, com shows bem intimistas. Tem sido muito boa a recepção do público, as pessoas têm ficado atentas e colado comigo na viagem do show”, afirma.

“Em Buenos Aires, recebi convite para tocar de novo, já num espaço maior, então tem sido ótimo firmar e ampliar a rede de circulação”, conta.

No palco, Livia oferecerá ao público um pocket do seu show Vulcanidades: “O show que vou fazer no Lado BA é o experimento solo do Vulcanidades, que comecei fazendo em banda. É diferente, por que algumas músicas ganharam outro arranjo para serem tocadas solo, comigo no sampler, synth e loop. Tem música que não entrou, tem música nova”.

