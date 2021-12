Forfun faz show com base em disco mais recente no The Hall

A banda carioca Forfun retorna a Salvador para apresentar seu característico rock (que é alternativo, psicodélico e pop) em show da turnê Nu, que leva o nome do novo álbum do grupo, produzido em outubro do ano passado.

O show acontece na The Hall, neste domingo, às 19 horas, e conta com a participação da banda baiana Massa Sonora.

Nu é completamente autoral: sem participações, cada integrante compôs separadamente canções para o CD. Vitor Isensee (tecladista e vocal), conta que a composição compartilhada foi muito prazerosoa para o grupo, pois "traz multiplicidades a partir das individualidades" de cada integrante. Quanto às influências, Nu vai de rock até MPB, passando por hip-hop, eletrônica e suf music.

Com um gato sphynx em um fundo negro na capa, Nu é um disco mais denso, com identidade visual completamente diferente e, de acordo com Isensee, visceral. Os cariocas do Forfun dividirão o palco com a banda soteropolitana Massa Sonora, nascida em 2009 e formada por Tiago Velame, Tássio Bacelar, Thathi, Thiago Andrade e Rodrigo Baloubet.

Massa

O Massa Sonora está lançando um EP com cinco músicas autorais, mais releituras de grandes artistas nacionais como Cassia Eller, Cazuza e Lenine, além de contar com a participação dos grupos Cone Crew e Strike.

