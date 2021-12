Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 bis se apresentam em Salvador

No dia 5 de novembro, Salvador vai receber do “Encontro Marcado”, que reúne Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 bis. O evento, que marca uma amizade de mais de 40 anos dos músicos, acontece na Arena Fonte Nova e terá início às 19h.

Na ocasião, canções como “Espanhola” e “Caçador de Mim”, frutos da parceria musical dos artistas, farão parte do repertório. Além destas, o público poderá curtir clássicos da época em que Sá & Guarabyra dividia o palco com Zé Rodrix, como “Mestre Jonas”, e algumas composições de Flávio Venturini em parceria com Sá, como “Criaturas da noite”, “Meio Dia”, “Só se For”, “Razões do Coração” e “Guarapuá”.

Os valores dos ingressos para o show são de R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) e podem ser adquiridos nos balcões dos shoppings da cidade ou pelo site www.bilheteriavirtual.com.br.

adblock ativo