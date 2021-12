Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis comemoram carreira com show na Concha

Uma reunião entre amigos. Assim podemos definir Encontro Marcado, show de Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis. A apresentação juntará grandes vozes com mais de quatro décadas de carreira no palco da Concha Acústica, neste sábado, 11, a partir das 19h.

"Nossa amizade é de longa data. Moramos juntos. Fizemos composições juntos. Mas nunca tínhamos nos encontrado no palco. A ideia da reunião foi dos empresários Gegê Lara e Carlos Alberto Xaulim, que também são nossos amigos de muito tempo. O projeto deu certo e temos sido bem recebidos por onde passamos", destaca o cantor Flávio Venturini.

"Fizemos muitas coisas juntos. Apesar disso, é a primeira vez que dividimos o palco. Todos reunidos em um único show. Ficamos surpresos com o fato de que isso nunca nos tivesse ocorrido antes. O projeto é um reencontro, é uma forma de matar a saudade do tempo que viajávamos juntos percorrendo as estradas do Brasil", ressalta Luis Carlos Sá, da dupla Sá & Guarabyra.

O show tem percorrido as principais cidades do país e ganhou nova concepção. "A ideia inicial era que cada um se apresentasse com a sua banda, mas não deu muito certo. Decidimos reunir os sete, nós mesmo cantamos e somos a própria banda. A mudança deu resultado positivo", avalia Flávio Venturini.

O sucesso do projeto Encontro Marcado resultou em um CD e DVD ao vivo, gravado no teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG), em abril do ano passado.

Trilha sonora

Encontro Marcado é um passeio pela história da música brasileira. O show costura a trajetória da carreira dos sete amigos e traz um repertório repleto de hits inesquecíveis.

"Vamos transitar por clássicos de nossas carreiras. Serão 28 músicas. Começamos por Canção da América, única que não é de nossa autoria, mas é de Milton Nascimento, o padrinho de todos nós", frisa Flávio Venturini.

A intimidade dos setes amigos é dividida com o público. Histórias das músicas e da trajetória da carreira dos cantores são compartilhadas no espetáculo. "Conduzo a linha do show, não porque sou o mais velho dos sete (risos). Falamos das nossas aventuras nas estradas, da efervescência da música da década de 70, como seu deu a composição das canções. Contar essas histórias é algo natural", afirma Sá.

No repertório, sucessos como Dona, Planeta Sonho e Nascente. Espanhola (composição de Flávio Venturini e Guarabyra) ganhou uma versão diferente. Caçador de Mim (composição de Sá e Sérgio Magrão) e Sobradinho também ganharam releitura e uma pegada mais rock com a base do 14 Bis.

Atemporal

Engana-se quem pensa que Encontro Marcado é um show para um público mais velho. Jovens têm comparecido para apreciar a boa música. Os sete são frutos do Clube da Esquina, movimento que sacudiu a cena musical de Minas Gerais na virada dos anos 1960 para os 1970, de onde saíram Milton Nascimento, Lô Borges e Fernando Brant (1946 – 2015).

"Temos conseguido renovar o nosso público e isso é muito legal. Nossas carreiras são sólidas, construímos uma relação fiel com nossos fãs. Muitos jovens dizem que nos conheceram através dos pais. Ficamos felizes por isso", comemora Flávio Venturini.

Sá ressalta a qualidade das músicas produzidas por eles como elemento responsável pela consolidação de um público mais velho e a atração do público jovem.

"Soubemos dosar popularidade e qualidade da música. Isso é muito difícil, principalmente quando paramos para avaliar a música brasileira, sempre pressionada pelo quesito popularidade. Para nós é uma satisfação ter a juventude nos acompanhando", afirma Sá.

Esse encontro de gerações se dará mais uma vez amanhã, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

| Serviço |

Encontro marcado - Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis

Quando: Neste sábado, 11, às 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande

Ingresso: plateia: R$ 100 e R$ 50; camarote: R$ 200 e R$ 100

