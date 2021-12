Flávio Venturini, Paulo Ricardo e Daniel Boaventura realizam shows gratuitos em Salvador

Para celebrar o Mês das Mães, o público vai conferir uma programação gratuita no Salvador Norte Shopping com shows de Flávio Venturini, Paulo Ricardo e Daniel Boaventura, além dos espetáculos teatrais Peter Pan e Chapeuzinho Vermelho com o grupo Stripulia, no piso L3.

O cantor e compositor Flávio Venturini abre a temporada nesta sexta-feira, 03, às 19h30, quando apresenta o show inédito Em Cima do Tempo. O artista oriundo do movimento musical Clube da Esquina, de Minas Gerais, vai trazer grandes sucessos como Mais uma vez, Céu de Santo Amaro, Todo Azul do Mar, Linda Juventude e Canção da América.

A programação tem continuidade com o evento Gravidez Saudável, no sábado, 04, às 10h, em que futuras mamães e papais vão participar de um bate-papo, que trará à tona informações sobre gestação, preparação para o parto, amamentação, alimentação da nutriz e sono do bebê. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone: 71 3417-6500. No mesmo dia, às 16h, a criançada vai ser divertir com o clássico Peter Pan, cuja montagem ensina valores como amizade, respeito e perdão com texto acessível e bem-humorado, divertindo toda a família.

Já na segunda semana, na próxima sexta-feira, 10, ás 19h30 quem for ao local poderá curtir a apresentação do ex-RPM Paulo Ricardo, que possui mais de 30 anos de trajetória musical. Na turnê On The Rock, ele apresenta uma nova fase da sua vida e carreira com o lançamento 'Ela Chegou' e, ainda, traz grandes músicas solo, como Dois e Tudo por Nada.

No dia das mães, que será celebrado no dia 12 de maio, o cantor Daniel Boaventura traz o novo show da sua turnê ás 16h. Músicas como From Russia With Love, Just The Way You Are, La Vie En Rose, More Than I Can Be e Corazon Espinado fazem parte do repertório.

