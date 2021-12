Flávio Venturini lança CD de inéditas em Salvador

Um dos compositores mais gravados do país, Flávio Venturini retorna à Salvador para o lançamento de seu novo álbum, intitulado "Venturini". O show será realizado no Cine Teatro SESC Casa do Comércio, dias 12 e 13 de setembro, às 21h.

Gravado entre 2012 e 2013 no estúdio do artista em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, o novo CD de músicas inéditas traz composições que revelam os diversos movimentos da musicalidade de Flávio Venturini, desde os tempos dos grupos O Terço e 14 Bis.

Para o novo repertório, o músico gravou canções como "Um dia de verão", inspirada na Bahia, e "Idos Janeiro", samba-reggae que fez com Vander Lee. "Fotografia de um Amor", tema que compôs para o filme As mães de Chico Xavier, ganhou letra de Murilo Antunes e também integra o álbum.

Novas versões para "Hino ao Amor", de Edith Piaf e Margarite Monoot, "Todo Azul do Mar", agora com novo arranjo, e "Leãozinho", de Caetano Veloso, estão entre as faixas. O disco também privilegia outros compositores, como o pianista André Mehmari, na música "Enquanto Você Não Vem".

