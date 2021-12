O cantor Flávio Venturini faz show em homenagem ao dia dos namorados, no dia 12 de junho, no Armazém Vilas, em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O evento, denominado "Minha Paixão é Você", ainda conta um jantar romântico, preparado especialmente para a ocasião.

Conhecido por sucessos como "Todo Azul do Mar", "Espanhola" e "Até Outro Dia", Venturini promete embalar os corações apaixonados.

O jantar inclui algumas opções de entrada, prato principal e sobremesa, e os preços variam entre R$ 170 e R$ 230, dependendo do local onde o casal escolher sentar.

