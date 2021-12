Flávio José é atração desta terça no São João da Bahia

O forrozeiro Flávio José é uma das atrações do último dia do São João da Bahia, no Pelourinho, que acontece nesta terça-feira, 24. Ele se apresenta às 22 horas, no palco montado no Terreiro de Jesus, com um repertório de sucessos como "Eu não preciso de você", "Espumas ao vento", "Seu olhar não mente" e "Me diz, amor".

O primeiro show da noite será do cantor e humorista Renato Fechine, que se apresenta às 18 horas, seguido da banda Colher de Pau (20 horas). O encerramento da noite fica por conta da banda Forrozão, a meia-noite.

Além do Terreiro de Jesus, mais quatro ambientes do Pelourinho vão contar com o arrasta-pé no último dia da festa, a partir das 21h. Dois trios com sanfona, triângulo e zabumba, darão o tom tradicional do São João ao Cruzeiro de São Francisco, que ganhou decoração especial. Na praça Tereza Batista, a banda Filé de Camarão e João Almeida apresentam-se às 21h e 23h30, respectivamente.

Nos largos, a programação também oferece shows de duas atrações. No Pedro Arcanjo tem Quininho de Valente e Celo Costa. Já no Quincas Berro D'Água, Ceguêra de Nó e Pedro Sampaio. No Largo do Pelourinho, o forrozinho fica por conta dos grupos Frutos Nordestinos e Pisa Macio.

