Flávio José confirmado em festa de forró

O sanfoneiro Flávio José é a mais nova atração confirmada na festa Melhor Forró do Mundo, que acontece sábado, 23 de março, às 19h, na Área Verde do Wen't Wild. O cantor vai relembrar sucessos do forró como "Qui nem giló", de Luiz Gonzaga, e apresentar canções autorais.

A festa vai contar também com os shows das bandas Aviões do Forró, Cavaleiros do Forró, Forró dos Plays, Forró do Muído, Cangaia de Jegue e Forrozão. O primeiro lote de ingressos custam R$ 35 (pista) e R$ 130 (camarote open bar) e já estão à venda nos balcões Ticketmix.

