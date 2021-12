Flávio José anima Forró Solidário

O cantor e compositor Flávio José abriu o Forró Solidário, na noite desta sexta-feira, 26, na Pupileira, no bairro de Nazaré, em Salvador. O evento das Voluntárias Sociais da Bahia tem renda revertida para o Hospital Aristides Maltez e ainda conta com show de Bell Marques.

Acompanhem os melhores momentos do show de Flávio José no Forró Solidário | #HAM #forrosolidario #festa #animacao Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Mai 26, 2017 às 5:58 PDT

Por aqui tá rolando muito forró ao som de Flávio José e daqui a pouco @belmarques. #HAM#forrósolidário#jornalatarde# Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Mai 26, 2017 às 6:11 PDT

Com a renda, a unidade especializada no tratamento do câncer, na capital baiana, irá construir uma nova torre, com 16 leitos de internação, dez de UTI e duas salas cirúrgicas.

Pelo quarto ano seguido responsável pelo maior número anual de cirurgias de câncer realizadas pelo SUS no Brasil, o Hospital Aristides Maltez atende três mil pessoas por dia. São até nove mil cirurgias por ano, todas pelo SUS.

O governador Rui Costa e a primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais, Aline Peixoto, estiveram no evento.

Coletiva de imprensa com o governador Rui Costa no "Forró Solidário". #HAM#animacao#jornalatarde#coletiva#imprensa#portalatarde# Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Mai 26, 2017 às 6:48 PDT

