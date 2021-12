Flávio Assis convida Dão para show em homenagem a Gil

Flávio Assis vai se apresentar na próxima sexta-feira, 25, seguindo a turnê do seu disco "Feira Livre", e homenagem aos 70 anos de Gilberto Gil. O convidado do evento, que acontece a partir das 20h, no Galpão Cheio de Assunto, vai ter a participação do cantor Dão.

No repertório, um set especial em homenagem aos 70 anos de Gilberto Gil, uma das maiores influências musicais de Flávio Assis. Releituras de "Refavela" e "Sandra" já estão confirmadas. Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos no Galpão Cheio de Assunto, que fica na rua Djalma Dutra, 40, Sete Portas. Para mais informações: (71) 3322-3056

