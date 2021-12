"Fiquei muito surpreso com o convite", diz Tiee sobre gravação do DVD de Péricles

Em entrevista exclusiva ao Grupo A Tarde, o cantor e compositor Tiee contou um pouco sobre sua carreira e sua participação na gravação do DVD de Péricles. O sambista é uma das atrações confirmadas no evento, que acontecerá no dia 6 de julho, na Arena Fonte Nova.

Muitos artistas poderiam sentir um friozinho na barriga ao receber um convite para viver um momento tão importante para o já renomado Péricles, como a comemoração dos 30 anos de carreira, mas Tiee conta que sentiu mais que um friozinho. "Eu diria desespero! Mas é um momento importante pro rei da voz, que é o Péricles, um ídolo. Eu fiquei muito surpreso com o convite!", comenta.

O sambista foi batizado como Diógines, mas ainda criança começou a ser chamado de Tiee e desde muito novo foi inserido no mundo da música. Houveram algumas tentativas no rap, mas ele se apaixonou pelo samba e desde então compõe músicas que se tornaram sucesso na voz de artista renomados como Arlindo Cruz, Ferrugem, Thiaguinho, Belo e o próprio Péricles.

No dia 6 de julho, Tiee também irá dividir o palco com Belo e Harmonia do Samba. Ele contou que está vivendo um sonho e que será a primeira vez com o Harmonia. "O Xanddy é um artista que não conheço pessoalmente, mas é um cara que é uma referência. Eu sou fã, acho ele sensacional", disse.

Na visita a capital baiana nesta quarta-feira, 5, o artista passou pelo local onde será feito o show e ficou supreso. "Sem sombra de dúvidas é maior lugar que eu já toquei", ressalta Tiee. Ele também acrescentou que gosta muito da Bahia e revelou o desejo de se mudar. "Eu viajo o Brasil todo e a Bahia é muito diferente. Eu amo outros estados, mas não que eu sentisse vontade de morar. Eu acho que a Bahia é muito interessante."

Mesmo ganhando popularidade em diversos estados do país, o artista continua tímido e fala com humildade. "Minha carreira foi construída sem dinheiro, só com música, estratégia e com o povo abraçando. E a gente acaba atraindo a atenção de gravadora e de bons empresários do samba, conta. "A blusa vai continuar sendo de R$30 e a bermuda de R$40, eu não mudo isso", concluiu ele.

*Estagiária sob supervisão da editora Maiara Lopes

