E o esperado dia chegou! O cantor Paul McCartney, 75 anos, fez na noite desta sexta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a última apresentação da atual turnê no Brasil.

Logo no início do show, o ex-beatle arriscou uma fala em português para saudar o público presente estimado em mais de 50 mil: "E aí, Salvador? Beleza? Finalmente, eu vim para a Bahia".

Pela primeira vez na capital baiana, o cantor britânico subiu ao palco com atraso de 15 minutos, por volta das 21h45.

Salvador foi a última cidade brasileira a receber o show da turnê "One on One", que também passou pelo Rio Grande do Sul, São Paulo e Belo Horizonte.

@paulmccartney em Salvador

'Finalmente, eu vim para a Bahia', declara Paul McCartney em show na Fonte Nova | Foto: Divulgação/ATarde

