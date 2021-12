Finalista do The Voice, Ludmillah Anjos lança CD em Salvador

Nesta quarta-feira, 19, a cantora Ludmillah Anjos lança oficialmente o seu primeiro CD Babado, Confusão e Gritaria, a partir das 22h, na THE HALL Eventos, em Salvador.

Já estão confirmadas as participações especiais das cantoras Vina Calmon, nova vocalista da Cheiro de Amor e Maria Christina, finalista na primeira edição do programa The Voice Brasil.

A abertura e finalização do show ficam por conta dos DJs Lolly Ramos e Rapha Fernandes.

Os ingressos serão vendidos no local no dia do evento e poderão ser adquiridos com desconto promocional, com nome na lista através do e-mail listasthehall@gmail.com, entrando até 0h.

Além da pista, com entrada VIP com nome na lista, o evento conta ainda com o Camarote Top Open Bar com 4 horas de open bar.

Os mil primeiros que entrarem no evento irão ganhar o CD promocional inédito da cantora.

A distribuição do primeiro álbum acontece em abril, em todas as lojas do País.

