Final do Festival de Sanfoneiros da Uefs acontece nesta quarta

O final da 9ª edição do Festival de Sanfoneiros da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) acontece nesta quarta-feira, 22, no Auditório Central do campus universitário, às 18h30, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Os sanfoneiros finalistas foram selecionados através de análises dos vídeos enviados por uma comissão composta por três especialistas na área. Eles disputam quatro prêmios que atingem até R$ 4.350, certificado e troféus, em três categorias.

A final do festinal é realizada com a participação de um corpo de jurados que avalia a execução do instrumento e performance, além de show de encerramento da banda Caciques do Nordeste.

