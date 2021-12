Final do Bahia Street Art Festival tem mistura de ritmos

Lauro de Freitas tem respirado a arte do sketismo desde o último domingo com a primeira edição do Bahia Street Art Festival (BSAF), um festival de rua que promove a cultura do skate e do hip-hop. Grandes nomes do esporte e da música estão presentes para reverenciar a prancha com rodinhas.

A abertura do festival contou com as bandas Planet Hemp, Cone Crew, Onze:20, Baiana System e Massa Sonora. Para o encerramento, que acontece nesse domingo, 26, no Kartódromo de Lauro de Freitas, o comando musical fica por conta de Projota, Raimundos, Rael, Gabriel O Pensador e Maneva.

Dentro da programação, além dos shows, acontecem também disputas de break, atividades de grafite, oficinas e outras apresentações culturais, além do campeonato amador etapa nacional de Street e um Desafio Internacional de Half Pipe, chancelado pelo CBSK (Confederação Brasileira de Skate).

Representando o rock nacional, o grupo Raimundos lembra da penúltima vez que esteve em terras baianas e conta que a expectativa está alta. "O público é bem agitado, bastante fervoroso e é sempre um prazer voltar", afirma Canisso, baixista da banda.

O rapper Gabriel, o Pensador, que recentemente relançou um de seus sucessos, Tô Feliz (Matei o Presidente), comenta que sua motivação é fazer o público questionar o mundo em que vivemos. "Em toda minha carreira eu fiz músicas como Abalando, lá no meu primeiro disco, ou Até Quando?, que fala literalmente até quando você vai ficar sem fazer nada? As minhas músicas geram um apelo para as pessoas também se manifestarem", diz o rapper.

20 anos de carreira

A banda Raimundos e o rapper Gabriel, o Pensador, comemoram em 2017 seus 20 anos de carreira.

"Estamos terminando essa turnê de 20 anos que segue em paralelo com os outros dois projetos de shows, o acústico e o pocket, e a gente pretende tocar até meados do ano que vem", diz Canisso. "Aí a gente deve parar pra compor e pensar no próximo álbum de inéditas, mas ainda estamos avaliando se compensa fazer todo um álbum ou se vamos cantar de uma forma diferente", finaliza.

Sem planos para comemorar esses 20 anos, Gabriel diz que se sente feliz em poder estar com a banda completa novamente.

O Projeto é uma realização da Na Boa Produções e tem o patrocínio da Oi e do Governo do Estado da Bahia, através do Fazcultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do estado da Bahia.

| Serviço |

Bahia StreetArt - Show de Encerramento com Projota

Atrações: Raimundos, Rael, Gabriel O Pensador e Maneva

Onde: Kartódromo Ayrton Sena – Ipitanga, Lauro de Freitas

Quando: Domingo, 26, às 15 horas

Entrada: R$ 120, R$ 80, R$ 50, R$ 25

Censura:16 anos

