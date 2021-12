Fim da espera: Paul McCartney está entre os baianos para um show na Fonte Nova

Preparados? O esperado dia chegou. Um dos músicos mais amados de todos os tempos finalmente chega à cidade para um show único e imperdível. Sir Paul McCartney traz consigo hits imortais, carisma irresistível, uma banda absurda de boa e um show que permanecerá na memória de todos que o assistirem.

Quem for pode ficar tranquilo: cavalos de batalha como Hey Jude, Yesterday, Let It Be e Live and Let Die (um dos auges do show, com muitas explosões e fogos de artifício) estão garantidos no set list.

Mas, como um grande show não se faz só com os hits mais conhecidos, beatlemaníacos de carteirinha podem preparar o lenço para chorar durante clássicos como You Won't See Me, Sargeant Pepper's Reprise, I've Got a Feeling, We Can Work It Out, Blackbird, Something (uma linda homenagem a George Harrison), A Hard Day's Night, Got To Get You Into My Life e outras.

Da carreira solo, o repertório do show de Sir Paul cobre canções desde o primeiro álbum (McCartney, 1970), até o último single, FourFiveSeconds (2015), uma colaboração com Kanye West e Rihanna.

Clássicos como Maybe I'm Amazed, Band on The Run, Junior's Farm, Jet e Let Me Roll It se misturam a faixas mais recentes, como Queenie Eyes, New e My Valentine.

No palco, Paul se faz acompanhar por uma banda compacta, mas experiente, extremamente competente e carismática: Rusty Anderson (guitarra, violão, backing vocais), Brian Ray (guitarra, baixo, violão, backing vocals), Paul Wickens (guitarra, violão, backing vocals, bongôs, percussão, gaita, acordeon) e Abraham Laboriel Jr. (bateria, percussão, backing vocals).

Bom para a economia

Com esse megashow – e o aparente sucesso que ele já constitui – o que se espera é que Salvador entre, de uma vez por todas, no circuito dos shows internacionais que vêm ao Brasil – sejam eles de grande ou médio porte.

Como se sabe, até para a economia local eventos como este são benéficos. Não à toa, o próprio Governo do Estado é o responsável pela vinda da turnê à Salvador, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Bahiatursa), após negociações com a Time For Fun (leia-se Luiz Oscar Niemeyer, o papa dos grandes shows internacionais no Brasil), produtora oficial dos shows de Paul no país.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Bahia (ABIH-BA), a taxa de ocupação hoteleira de Salvador chegará a 84% neste fim de semana, com turistas vindos de Aracaju, Maceió, Recife, Brasília e diversas cidades do interior do estado.

Então é isso: prepare seu inglês, beba água, coma alimentos saudáveis, use roupas leves e deixe aquela vibração beatle tomar conta. Give peace a chance e let's rock!1

