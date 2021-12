Filhos de Jorge recebe Serginho para show no Pelourinho

A banda Filhos de Jorge, conhecida pelo público baiano após o sucesso da canção "Ziriguidum", se apresenta na próxima quinta-feira, 16, às 20h, na praça Tereza Batista, no Pelourinho.

O show conta com o repertório do novo CD promocional da banda, chamado "Original da Bahia", além de outras músicas, como "Ziriguidum", "Meu Coração Chorou" e "Me Leve Por Favor".

Esse mesmo evento foi cancelado na semana passada por conta da forte chuva na cidade. Dessa vez, o show terá a participação especial de Serginho, vocalista da banda Adão Negro.

