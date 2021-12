Filhos de Jorge celebra 10 anos com show neste sábado

A banda Filhos de Jorge realiza um show neste sábado, 9, em comemoração aos 10 anos de história na música baiana. O evento será realizado na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 20h.

O evento contará com os três cantores que fizeram parte da trajetória, são eles: Dan Miranda, Filipe Escandurras e Danilo Moreno. A festa contará com o show de abertura da banda Sem Intensão. Atualmente a banda Filhos de Jorge possui o trio de cantores Daniel Vasco, Arthur Ramos e Marta Lan e possui no repertório músicas como a atual de trabalho: "Saudade de Você".

Os interessados interessados em adquirir os ingressos, que custam R$ 30, podem consegui-los através da plataforma Sympla.

