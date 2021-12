Filhos de Gandhy estreiam projeto Concha Negra com Brown neste domingo

O grupo Filhos de Gandhy vai marcar a estreia do projeto Concha Negra neste domingo, 17, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Os ingressos são vendidos no valor de R$ 30 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site do Ingresso Rápido.

O cantor Carlinhos Brown é o convidado especial para o show. Aloísio Menezes, Junior Black e Pedro Coacoia comandam os vocais da banda. Antes da atração principal, quem vai animar o público é o coletivo de humor "Frases de Mainha", dentro do projeto "Janela Baiana".

O evento Concha Negra tem como objetivo dar mais visibilidade à música afro-baiana. Além dos Filhos de Gandhy, a programação mensal ainda conta com Muzenza, Malê Debalê, Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Olodum. O primeiro show do projeto aconteceria no dia 3, mas foi adiada por conta da chuva na época.

adblock ativo