Filhos de Doriva, do Bahia, vão lançar dupla sertaneja teen

Garotos de boné, com roupa esportiva e assistindo a um treino no Fazendão, geralmente é sinônimo de aspirante a boleiro ou de torcedor do Bahia.

Mas os rapazes em questão não tinham a 'pinta' de jogador e conheciam pouquíssimos atletas do Esquadrão. Esperavam o final do treino da última terça-feira, 16, e, enquanto aguardavam, se empolgavam muito mais com as músicas que ouviam no celular do que com a bola rolando.

Diego, de 19 anos, e Marcel, de 17, são filhos do técnico Doriva, ambos de São Paulo, e estão visitando a Bahia para matar a saudade do pai. Vão assistir pela primeira vez um jogo de 'Dóris' - como chamam carinhosamente o técnico - no comando do Esquadrão nesta quinta-feira, 18, contra a Juazeirense, na Fonte Nova.

Como bons herdeiros da bola, tentaram jogar futebol, mas desistiram. Agora, estão em busca do verdadeiro sonho de vida: serem cantores de uma dupla de sertanejo universitário teen.

E não é pouca coisa: Diego & Marcel, nome artístico deles, revelam que foram apadrinhados por Rick Bonadio, um dos maiores produtores musicais do país, que descobriu bandas como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr, CPM 22 e NxZero. A dupla está em processo de gravação do primeiro EP e do lançamento da própria carreira, o que deve ocorrer em três meses.

Marcel, o mais novo e responsável pela primeira voz, conta que a dupla já se apresenta há dois anos, em cidades do interior de São Paulo. A carreira, amadora, era administrada pela mãe e com a ajuda de amigos.

O amadorismo acabou no início deste ano. "Foi quando a gente conheceu o Rick. E agora será tudo muito profissional: gravações, banda, divulgação… O cara é um dos maiores do país", comemora Marcel.

Sertanejo universitário teen

As músicas, compostas pelos próprios meninos, têm uma visão apropriada à idade, ou seja, bem adolescente: namoro, festas e desilusões amorosas são os temas.

Segundo Marcel, foi isso que mais atraiu o produtor Bonadio: "A ideia dele é mirar nesse público jovem. Como se fosse um 'Justin Bieber sertanejo', sabe? As músicas de sertanejo universitário até agora são muito voltadas para gente mais velha".

Mas tem um problema: quem quiser ouvir as músicas deles na internet pode até procurar, mas não vai achar. A dupla tem canal no YouTube, uma página no Facebook e um perfil no Instagram, onde colocavam as composições próprias. Tiveram, porém, que apagar tudo.

As ordens vieram do 'chefão', Bonadio. "A ideia é lançar tudo da forma certa, quando tiver uma pegada profissional, mesmo", conta Diego, filho mais velho e segunda voz.

Por enquanto, as músicas estão apenas no celular de cada um. Por isso, não largavam o aparelho um minuto sequer. A reportagem ouviu algumas das canções, como Veloz e Furiosa - sobre o estilo das meninas de hoje em dia - e Os Três Mosqueteiros - sobre um trio de amigos na balada.

Donos de boas vozes e criativos nas letras, é possível apostar que os filhos de Doriva têm, de fato, futuro na carreira. O repórter também insistiu para que passassem uma das canções para o seu celular, mas não teve chance: "Sinto muito. Vai ter que esperar o Rick lançar, não tem jeito (risos)!", brincou Marcel.

Confira vídeos com 'palhinhas' dos filhos de Doriva, Diego & Marcel:







Prévia - Acústico ... Janeiro a Janeiro ta perfeito ! Ei você. Diego & Marcel 2016 Publicado por Diego & Marcel em Terça, 12 de janeiro de 2016







Aiii Galera Novo vídeo para vocês só uma Palhinha Dêem uma olhada no nosso vídeo de trabalho no YouTube Espero que gostem e nos ajudem compartilhando!! Assista a "Terminamos de vez ( cover ) - Diego & Marcel" no YouTube - https://youtu.be/vnX_ww_hDRo Publicado por Diego & Marcel em Terça, 13 de outubro de 2015







Galeraaa vídeo novo para assistir resto entra no nosso Canal no YouTubeAssista a "Diego & Marcel - Escreve aí ( cover )" no YouTube - https://youtu.be/3HSPn_zoceoAperta ai curti vídeo galeraa Abração beijão da dupla Diego & Marcel.Assessoria Nicholas Gil (11)941766288 Publicado por Diego & Marcel em Quarta, 7 de outubro de 2015

