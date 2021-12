Filha de Paulo Leminski lança CD com suas músicas

Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, Paulo Leminski, na música que ela produz. "A minha infância foi música, música, música", responde veementemente, lembrando que, antes de poeta, Leminski era compositor.

Estrela frisa a faceta musical do pai em Leminskanções. Duplo, o álbum soma "Essa Noite Vai Ter Sol", com 13 composições assinadas apenas por Leminski, e "Se Nem For Terra, Se Transformar", que tem 11 parcerias com nomes como Itamar Assumpção, Moraes Moreira e sua mulher, Alice Ruiz, com quem compôs uma única faixa.

Com previsão para chegar às lojas em meados de setembro, o álbum será disponibilizado para download gratuito neste domingo, 24. E não por acaso: na data, Leminski completaria 70 anos. "É um dia importante, porque existe um poema em que ele diz ‘Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar essa adolescência’", explica a compositora.

O processo de produção do disco obrigou Estrela a remexer o desorganizado acervo de fitas de seu pai. A pesquisa gerou a certeza de que Leminskanções é apenas o início de um projeto que deve trazer à tona outras raridades do polaco.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

