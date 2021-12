Os fãs da cantora IZA podem comemorar, pois vão ter a chance de comprar na OLX os figurinos usados pela artista no clipe "Meu Talismã". Os itens poderão ser adquiridos na plataforma a partir de terça-feira, 10, em uma lojinha especial da cantora na plataforma.

Serão vendidos os figurinos, perucas, instrumentos musicais, eletrodomésticos, objetos de decoração, uma moto e até mesmo uma réplica da jóia que é tema do hit. Comprando os objetos, os usuários ainda irão colaborar com uma organização social escolhida por IZA, o TETO, para a qual o valor arrecadado será revertido em moradias para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no Brasil.

A ação é parte de uma campanha da marca que é estrelada pela cantora, que já contou histórias de apegos e desapegos dela, e vai contar também as de pessoas que compram e vendem pela plataforma. Os itens de cena e alguns serviços, como o de marcenaria, foram adquiridos por meio da OLX para o clipe, alguns deles a artista buscou e negociou pessoalmente.

Agora os fãs poderão levar para casa um pedacinho do universo criado para o clipe, por meio do site e aplicativo. A OLX criou também um evento no Facebook para aguardar a abertura da loja na próxima terça-feira.

Assista o clipe de "Meu Talismã" abaixo:

Da Redação | Foto: Divulgação Figurinos usados por IZA em clipe serão vendidos na OLX

adblock ativo