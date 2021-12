Festival Setembro no Pelô anima cena musical em Salvador

Começou nesta semana o Setembro no Pelô promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA). A programação cultural do evento foi inspirada na diversidade e as comemorações ocorrem ao longo de todo o mês.

Shows das bandas Olodum e Radiola, do cantor Saulo Fernandes e do sambista Neto Balla são algumas das atrações já confirmadas. A festa tem entrada franca em alguns dias e ingresso pago em outros.

