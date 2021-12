Festival Salvador Instrumental reúne nomes locais e nacionais

Nomes da música instrumental voltam a se reunir em um evento aberto ao público, na capital baiana, neste fim de semana. É a primeira edição do Festival Salvador Instrumental, que acontece neste sábado, 29, e domingo, 30, na área verde do Wet’n Wild (Paralela).

Cada dia do evento será composto por três atrações locais e uma nacional. No sábado, sobem ao palco o maestro Letieres Leite, com seu quinteto, o saxofonista Júnior Maceió e o Sexteto 1 de Cada, da Bahia, e o flautista carioca Carlos Malta.

No domingo, entre as atrações locais estão o percussionista Gabi Guedes, com o projeto Pradarrum, o baterista Tito Oliveira e a banda SKAnibais. O convidado de fora é o Trio Corrente.

“Esse evento tem a proposta de fomentar e difundir a música instrumental, que costuma ter um público bem seleto. E a maioria das pessoas tem acesso mais fácil às canções mais comerciais, de consumo fácil e rápido. Mas eu acredito que, à medida em que se dá acesso a essa música mais elaborada, as pessoas passam a consumi-la também”, diz o músico e produtor musical Alexandre Lins, responsável pela curadoria do festival.

Segundo ele, a montagem da grade do festival foi pensada de forma que prestigiasse artistas locais com trabalhos consistentes e que tinham pelo menos um disco já lançado.

A escolha pelas atrações de fora da Bahia se deu pela qualidade musical de trabalhos que ainda não foram apresentados em Salvador. “O Trio Corrente nunca esteve aqui na cidade. É formado por Edu Ribeiro na bateria, Paulo Paulelli no baixo e Fábio Torres no piano. Eles têm uma competência absurda. É um trabalho belíssimo e eles já ganharam dois Grammys”, observa.

“E Carlos Malta é um músico superexperiente. Já passou por bandas de grande artistas e tem um trabalho solo bastante interessante”, completa.

Serviço

O que: Festival Salvador Instrumental

Qunado: sáb e dom, a partir das 15h

Onde: Wet’n wild (Paralela)

Entrada: Gratuita

