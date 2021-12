Festival Salvador Cidade Reggae realiza 2ª edição neste sábado

A segunda edição do Festival Salvador Cidade Reggae acontece neste sábado, 1º, às 17h, na área externa do Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro Histórico de Salvador. A entrada é gratuita.

O evento integra o calendário de festas de Salvador e vai marcar a passagem do Dia Nacional do Reggae, celebrado em 11 de maio. A programação musical conta com apresentações da banda Diamba, Kamaphew Tawa, Pali, MAVI, Skanibais, Banda Cativeiro, além de participações banda Tallowah, do cantor Dionorina, Luciano Roots e Anderson Semente.

