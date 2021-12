Festival Rock Concha volta ao espaço original

Após passar por diferentes espaços de Salvador, preservando o nome original, o festival Rock Concha volta para a sua casa em duas noites de shows, no sábado, 29, e domingo, 30, a partir das 17h. Com tradição inicial vinculada ao gênero que lhe dá nome, o evento tem se transformado, agregando e misturando estilos musicais.

Na edição de 2016, o primeiro dia é dedicado exclusivamente ao rock, com a gigante do metal Sepultura, a oitentista Titãs e o baiano Márcio Mello. A noite seguinte tem o rap engajado e empoderado de Karol Conka, as sonoridades contemporâneas do BaianaSystem e a novata Efeito Manada.

“A Bahia é o centro do axé, mas é também um estado muito rockeiro. O maior rockeiro brasileiro de todos os tempos é um baiano: Raul Seixas. E o rock no Brasil sempre teve essa característica da mistura. O Tropicalismo, é uma grande qualidade ter isso aqui”, afirma Tony Belloto, guitarrista do Titãs.

A banda apresenta um repertório que equilibra antigas, como Marvin, Flores, Go Back, e músicas do álbum Nheengatu, lançado em 2014. “Esse disco foi como um renascimento. No momento em que o rock está meio sumido da grande mídia, ele mostra a relevância do gênero como expressão, ainda mais quando vai para a questão social”, defende.

Esse será o primeiro show do Titãs na capital baiana depois da saída de Paulo Miklos. “Sempre fomos uma banda mutante. Desde a entrada de Gavin a gente foi se acostumando. E até no momento mais trágico (morte de Marcelo Fromer, em 2001), sempre se impôs um espírito coletivo. E agora Beto Lee trouxe muita consistência. Estamos preparando um disco novo para o ano que vem”, diz.

Encerrando a primeira noite, Sepultura leva todo o seu peso e mescla de subgêneros do metal para a Concha. Faz o show da turnê do último disco, The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart, de 2013.

“Também estamos celebrando os 30 anos. Vamos tocar os clássicos, os 20 anos do Roots, e uma música nova do próximo disco, que vai sair em janeiro de 2017. O nome será divulgado nos próximos dias”, conta Andreas Kisser, guitarrista e único remanescente da formação do final dos anos 1980.

A banda anunciou também que fará quatro espetáculos com Lobão e foi criticada nas redes sociais por conta do posicionamento político do rockeiro. “É patético! A gente faz parceria com tanta gente, Zé Ramalho, Carlinhos Brown. A gente sempre respeitou muito o Lobão”.

O Sepultura e o Titãs, duas das maiores bandas do rock brasileiro, vão protagonizar uma noite inédita em Salvador. Para Belloto, “esse encontro na Concha já surge como histórico”. O guitarrista Andreas, inclusive, não nega a possibilidade de uma surpresa. “Quem sabe rola?”.

No domingo, Efeito Manada inicia os trabalhos. Depois Karol Conka toca os seus hits, Tombei e Poder, e outras músicas que estarão no álbum Ambulante, previsto para o mês que vem. Finalizando o festival em alto nível, BaianaSystem, que acaba de conquistar o Prêmio Multishow nas categorias Melhor Hit (Playsom) e Melhor Disco (Duas Cidades), apresenta o seu show, sempre “a mais de mil decibéis virado numa goteira”.

Serviço

O que: Festival Rock Concha Quando: sáb: márcio mello, titãs e sepultura / dom: Efeito Manada, Karol Conka e BaianaSystem Onde: Concha Acústica do TCA, às 17h Ingresso: R$ 80 e R$ 40 (cada dia)

