Festival reúne grandes nomes do reggae em Lauro de Freitas

O Surfo Reggae Festival irá reunir grandes nomes reggae mundial e local, para os amantes do ritmo na Bahia. O evento acontecerá no próximo sábado, 18, no Armazem Hall, a partir das 19h. Dezarie, Mato Seco, Diamba e Vibrações são atrações confirmadas no evento.

Os ingressos estão disponíveis na loja da Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), no Pida (Shopping Salvador e Piedade) ou online.

Inicialmente, foi divulgado que o evento aconteceria no Wet’n Wild. Após a mudança, as plataformas Sympla e Pida divulgaram o seguinte aviso: "Para a galera que adquiriu o ingresso para o Wet’n Wild temos 2 opções: passar no balcão que comprou o ingresso e solicitar o reembolso, ou se preferir, pode levar um acompanhante de graça para o Armazem Hall!"

