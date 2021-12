Festival Radioca reúne nomes emergentes da música

O Trapiche Barnabé (Comércio) receberá, entre os dias 1º e 2 de agosto, a primeira edição do Festival Radioca. A grade já tem na lista de shows confirmados o cantor pernambucano Siba, a banda gaúcha Apanhador Só e os baianos da I.F.Á. Afrobeat.

O festival, que será sempre a partir das 16h, contará com outras atrações como feira gastronômica, lojas de vinil e discotecagem. Com patrocínio do projeto Natura Musical, as apresentações serão transmitidas por uma plataforma online e pela rádio Educadora FM. O evento tem curadoria dos músicos Ronei Jorge, Roberto Barreto (BaianaSystem) e do jornalista e DJ Luciano Matos.

