Festival Promessas Canta Salvador acontece no sábado

O Festival Promessas Canta Salvador acontece no Wet'n Wild, sábado, 15, a partir das 18 horas. Em variados ritmos de música gospel, as atrações vão do cântico congregacional, passam pelo sertanejo universitário e reggae e chegam ao rap.

Na grade de atrações estão cantores como Anderson Freire, Fernandinho, Marcos Nunes, Nego Vieira, Bruna Karla, Daniela Araújo, além banda Som e Louvor e do conjunto de rap Ao Cubo. Ingressos por R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote).

adblock ativo