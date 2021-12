Festival pela Paz reúne bandas em Salvador

As bandas Estakazero, Cangaia de Jegue, Jheremmias, Adão Negro e Negra Cor são algumas das atrações da segunda edição do Festival pela Paz que acontece domingo, 11, às 14h, no Bahia Café Hall. Assim como na primeira edição, em 2011, esta também terá a renda revertida para o ex-baterista da Estakazero, Paulo César Perrone, vítima de uma saidinha bancária em julho de 2011.

O músico ficou 35 dias na UTI e, em março de 2012, foi para casa ser tratado em uma homecare (quarto de hospital montado na residência do paciente). Ele necessita de tratamento intensivo de profissionais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neurologistas e nutrólogo, dentre outros.

