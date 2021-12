Festival no Muncab conecta Bahia, África e o mundo

O museu criado para reverenciar a cultura afro-brasileira saúda a música que se faz na Bahia com as raízes da África, desta quinta-feira, 24, a sábado, 26. O Festival Música no Muncab leva ao Museu Nacional da Cultura Afro-brasileira shows de seis artistas soteropolitanos e ajuda a consolidar a proposta de dinamização deste espaço cultural do Centro Histórico, em Salvador.

A programação conta com apresentações de Rafael Pondé e Magary (nesta quinta), Mestre Lourimbau e Mariella Santiago (sexta) e Juliana Ribeiro e Raimundo Sodré (sábado).

"São três noites distintas, bem diversificadas. A primeira mais afro pop, a segunda mais de world music e o último dia de samba", afirma Antonio Nykiel, produtor executivo do projeto, que tem patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através do Edital Arte em Toda Parte.

A ideia do festival foi do músico Rafael Pondé, a partir do trabalho desenvolvido em seu disco mais recente, África Bahia, lançado em junho de 2013.



"A música africana hoje é bastante pop, no sentido de dialogar com outras vertentes musicais. A gente buscou artistas que tivessem esse diálogo com o mundo para poder mostrar a nova vertente da música da Bahia, em diálogo com o mundo. Se é música brasileira, tem referências afro também".

Museu



O palco será instalado na área interna do Muncab, em espaço com capacidade para receber 300 pessoas na sede do museu, situada no antigo prédio do Tesouro.

Idealizado em 2002, há cerca de três anos o Muncab vem funcionando a partir do conceito de museu em processo: mesmo sem finalização do restauro e do acabamento, a instituição abriu suas portas com acervo inicial de aproximadamente 260 peças (com curadoria de Emanoel Araújo).

Uma das intenções do festival é dinamizar a utilização do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que já recebeu eventos musicais em outros momentos.

Para o poeta José Carlos Capinan, presidente da Sociedade Amigos da Cultura Afro-brasileira (Amafro), que gere o museu, a proposta do festival se encaixa perfeitamente nos objetivos da instituição. "Os artistas convidados são todos ligados à música popular baiana e brasileira. O festival tem toda a fidelidade ao que fazemos. O evento é uma forma de mostrar que nós estamos trabalhando intensamente", afirma Capinan.

Antes dos shows, o público presente pode aproveitar para visitar o acervo do Muncab, que conta com obras de mais de 30 artistas, como Mestre Didi, Rubem Valentim, Carybé e Pierre Verger.

