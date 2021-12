Festival Musiques Métisses Salvador divulga programação

A IIª Edição do Festival Musiques Métisses Salvador, que promove interações das culturas africana, brasileira e francesa, já tem a programação completa. O evento, que acontece de 26 a 28 outubro, terá, entre as atrações, o baixista senegalês Alune Wade e o camaronês Blick Bassy - que gravou com Lenine e cantou no Carnaval da Bahia com Saulo Fernandes e Margareth Menezes, e o baterista marroquino Mokhtar Samba - que já tocou com Carlos Santana e Mariah Carey. Das atrações locais, Riachão, Banda Eva e Peu Meurray animam o festival.

As apresentações de Riachão (com a banda Cama de voz), Blick Bassy (com a Didá) e Mokhtar Samba (com Luizinho do Jeje e Kainã do Jeje) vão ocorrer na sala principal do TCA, no sábado (27), às 20h. Já os shows de Peu Meurray (com Munir Hossn, Fredy Massamba e Nicole Letuppe) e Banda Eva (que vai receber o baixista senegalês Alune Wade) acontecerão na Concha Acústica, às 18h.

O festival promove ainda um papo com Munir Hossn e workshops de música ministrados pelos africanos Blick Bassy (ritmos de Camarões), Mokhtar Samba (ritmos da África do Norte e subsaariana) e Alune Wade (ritmos do Senegal). As ações serão no Largo Pedro Archanjo, Pelourinho, a partir das 14h.

