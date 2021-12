Festival Musique Métisses Salvador é cancelado

A segunda edição do Festival Musiques Métisses Salvador, que aconteceria nos dias 26, 27 e 28 de outubro, foi cancelada devido a imprevistos referentes ao ingresso dos artistas estrangeiros no Brasil. As pessoas que já compraram o ingresso para o festival podem reaver o dinheiro na bilheteria do Teatro Castro Alves, Salvador, mediante a apresentação do bilhete adquirido.

O festival - que promove interações das culturas africana, brasileira e francesa - é a versão nacional do evento que acontece desde 1976 em Angoulême (França). Entre as atrações internacionais que viriam a Salvador, três importantes nomes da música contemporânea africana. O baixista senegalês Alune Wade e o camaronês Blick Bassy - que gravou com Lenine e cantou no Carnaval da Bahia com Saulo Fernandes e Margareth Menezes. Além deles, o baterista marroquino Mokhtar Samba - que já tocou com Carlos Santana, Mariah Carey, Salif Keïta, Alpha Blondy e Carlinhos Brown.

