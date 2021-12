Festival musical estica o inverno na Chapada Diamantina

Por mais que o tempo anuncie a primavera na Chapada Diamantina, há alguns anos é um evento batizado por outra estação que leva música à região no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. A 17ª edição do Festival de Inverno de Lençóis, que acontece de 9 a 11 de outubro, vai reunir em sua programação gratuita artistas da região e de fama nacional.

Márcia Castro e Leo Jaime são os destaques do primeiro dia, sexta-feira. Já sábado, sobem ao palco Pedro Mariano e Scambo. Na noite de encerramento se apresentam o sambista Diogo Nogueira e a banda BaianaSystem.

"O festival é muito forte. Entre os que são realizados em praça pública, é o mais antigo do estado", afirma o idealizador do evento, Marcos Pedreira.

O empresário destaca o clima de tranquilidade que marca o evento. "Em todo esse tempo nenhuma ocorrência nunca foi registrada. As pessoas vão curtir a música em paz, com suas famílias".

Os primeiros shows começam às 20 horas e a noite é encerrada por volta de 1 hora, para permitir que o público também aproveite as trilhas e esportes de aventura que a região oferece durante o dia. "Apesar disso, a agitação nos bares depois dos shows acontece noite afora, girando a economia local", destaca Pedreira.

Além da programação de shows, o Festival de Inverno de Lençóis promove oficinas musicais, manifestações culturais e campanhas de conscientização contra o trabalho infantil, a exploração sexual e os frequentes incêndios que prejudicam o Parque Nacional da Chapada Diamantina nesta época do ano.

Fluxo turístico

Turistas da Bahia formam a maior parte do público que prestigia o evento, seguidos por viajantes de São Paulo e Brasília. Uma média de 40 mil pessoas é esperada nos três dias de festa.

Duas semanas antes do festival, a cidade de Lençóis, com cerca de 10 mil habitantes, já registra ocupação de 95% de seus três mil leitos, formados por hotéis, pousadas e casas.

"Os visitantes também se hospedam em cidades vizinhas, como Tanquinho (a 20 km) e Seabra (a 70 km). Isso abastece a economia da região e ajuda a criar cerca de dois mil empregos diretos e indiretos", avalia Marcos Pedreira.

A 17ª edição do Festival de Inverno de Lençóis conta com patrocínio do Governo do Estado, através da Bahiatursa, e da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), e apoio da Prefeitura de Lençóis.

