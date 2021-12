Festival musical abre inscrições para jovens do Subúrbio

O 3º festival musical "A Voz do Subúrbio" inscreve o público infanto-juvenil do Subúrbio Ferroviário de Salvador até o dia 7 de novembro. O projeto objetiva revelar talentos e dar oportunidades para crianças e adolescentes de 8 a 17 anos. As inscrições acontecem na Casa Vídeo, localizada na Praça da Revolução, em Periperi, das 8h às 19h, e o resultado dos semifinalistas será divulgado no dia 10 de novembro.

O candidato deve apresentar o documento de identidade e levar uma mídia (cd ou pen drive) com gravação audiovisual dele cantando três músicas. A semifinal será dia 7 de dezembro na Praça da Revolução e a grande final será no dia 13 de dezembro na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

A voz escolhida como a mais bela pelos jurados será premiada com um terreno de 330 m² escriturado e pronto para construir, uma bolsa de estudo em um colégio localizado no Subúrbio e uma bolsa de estudos no curso de inglês do CCAA.

A cada edição, o projeto presta homenagem a um ícone da MPB e, este ano, o homenageado será o cantor Emílio Santiago.

O Grupo

Composto por moradores do Subúrbio Ferroviário, o grupo "A voz do Subúrbio" nasceu de uma necessidade de tornar públicos os valores culturais e as expressões de uma comunidade carente de representação junto à sociedade como um todo.

Mais informações podem ser obtidas com a idealizadora e organizadora do evento, Sílvia Menezes, através dos telefones 3217-3392, 8509-3969 ou 9993-7030.

