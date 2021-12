Festival Música para Brincar quer animar e estimular as crianças

Com o distanciamento social causado pelo novo coronavírus, a saúde mental é sempre um assunto muito discutido entre os adultos. Mas um outro público precisa de atenção redobrada, especialmente nestes momentos em que eles estão distantes da sua rotina: as crianças. Pensando em levar diversão para os pequenos, acontece até o dia 9 próximo a sexta edição do Festival Música para Brincar, transmitido pelo perfil de YouTube (yotube.com/musicaparabrincar), sempre às 14h.

Nesta versão virtual do evento haverá mais de 14 dias com musicais, brincadeiras, contação de histórias e oficinas, mesclando diversas linguagens. “Vivemos um momento difícil que gera muitos desafios para as famílias, sendo as crianças muito impactadas pela perda dos ambientes de socialização. Dessa forma acabam muito expostas às telas em uma perspectiva de passividade. Fatalmente, isso acaba comprometendo o seu desenvolvimento. O Festival propõe conteúdos que gerem estímulos”, contou a produtora cultural e idealizadora do projeto, Renata Hasselman.

Os grupos que vão integrar a programação do Festival têm como missão tirar as crianças de frente das telas de videogames e desenhos padronizados.

Atrações

Nomes como o do grupo Tapetes Contadores de Histórias, que já estão há mais de 23 anos costurando tapetes e outros cenários de tecido para narrar contos populares de origens diversas e de autores renomados; Curiatã, que vai levar show musical levando suas experiências de flauta, pife, alfaia, atabaque, pandeiro, cavaquinho, violão e viola, dentre outros instrumentos; Corrupião, grupo que vai ofertar oficinas e brincadeiras; Cadeira de Brin, grupo que trabalha com instrumentos musicais diversos, adereços cênicos, bonecos, máscaras e canções originais, criadas pelo grupo, além de clássicos da cultura nordestina; mestre Mário Pam, professor de música e regente da banda do bloco Ilê Aiyê, que vai contribuir com a arte percussiva.

Para Renata, esta edição é especial por terem que pensar conteúdo além do musical. “Para esse ano buscamos uma programação que não tivesse somente apresentações musicais, mas sim conteúdos que promovessem outros estímulos. Com isso, teremos brincadeiras, contação de histórias e oficinas”, reforça Hasselman.

“Quero convidar todas as famílias para abrirem um tempo na rotina diária para que possam aproveitar a nossa programação diversa. Que dancem, cantem e brinquem bastante”, concluiu.

Toda a programação do projeto está disponível no Instagram do projeto (@musicaparabrincar). O projeto tem apoio financeiro do estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

