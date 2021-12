Festival Música Para Brincar começa neste sábado

Começa neste sábado, 3, o "Música Para Brincar", que trará um mês inteiro de atrações musicais com repertório focado na infância. O festival acontece na CAIXA Cultural (Centro), sempre aos sábados e domingos, às 16h, e também na segunda-feira, 12, até o dia 25 de outubro.

A ideia do projeto é despertar o interesse das crianças pela música, além de proporcionar um espaço externo de convivência para crianças com seus pais ou responsáveis.



As bandas Barbatuques, Canela Fina, Catibiribão e o músico Hélio Ziskind, são as atrações do festival. A capacidade é para 100 pessoas e os ingressos custam R$ 8, a inteira, e R$ 4, a meia.

Programação

Nos dias 3 e 4 de outubro, o palco será comandado pelo grupo Barbatuques. No final de semana do Dia das Crianças, correspondente aos dias 10, 11 e 12 de outubro, será a vez da banda Canela Fina. Catibiribão será a atração dos dias 17 e 18, e Hélio Ziskind encerrará o Festival, nos dias 24 e 25.

