Festival Música em Trancoso atrai atrações de primeira linha

Chega neste sábado, 14, ao último dia a quarta edição do festival Música em Trancoso, uma bela iniciativa que leva concertos de música erudita, MPB e jazz ao charmoso distrito de Porto Seguro, bem frequentado pelo jet set.

Com oito dias de atividades entre concertos, masterclasses e aulas de iniciação musical, o MeT tem suas atividades concentradas no impressionante Teatro L'Occitane Trancoso, construído especialmente para o festival. Inaugurado no ano passado, a casa ainda busca estabelecer outras atividades ao longo do ano.

O festival é criação da alemã Sabine Lovatelli, uma charmosa sessentona, que aos 25 anos empreendeu uma fuga espetacular da Alemanha Oriental ao lado de um italiano - Carlo - que havia conhecido um dia antes e com quem se casou uma semana depois. (Essa história está bem contada em um perfil seu na internet, vale a pena buscar).

No Brasil desde 1971, criou a Associação Cultural Mozarteum Brasileiro, o qual produz o Música em Trancoso - com patrocínio da marca francesa de cosméticos que dá nome ao teatro, mais um punhado de outras multinacionais (cujos diretores tem casa em Trancoso), via leis de incentivo do Ministério da Cultura.

"Era mais uma ideia de criar um evento para ajudar a população local a driblar a sazonalidade e prolongar a alta temporada", conta Sabine. "Para as pessoas gostarem, criamos uma programação simpática. Então começamos no clássico, depois bossa, jazz, essa semana tem tango. Nosso critério é que seja muito bem classificado, que sejam músicos de primeira linha", afirma.

Garimpando talentos

De fato. Este ano, o MeT trouxe duas orquestras (Experimental de Repertório e Sinfônica de Ribeirão Preto), mais 31 nomes consagrados do erudito, jazz, MPB e até do tango, como Vesselina Kasarova (cantora lírica), Benoit Fromanger (maestro), Joe Locke (vibrafonista), Fabiana Cozza, Paulinho da Viola, Nestor Marconi (bandoneonista argentino) e muitos outros.

Além de tocar nos concertos, os músicos ministram masterclasses gratuitas, para as quais acorrem jovens instrumentistas do Brasil inteiro. Na segunda-feira, ao encerrar sua masterclass, o violinista romeno Lorenz Nasturica-Herschcowici estava radiante ao lado de dois jovens - um rapaz e uma moça - de São Paulo.

"Preciso falar com Sabine. Ela precisa encaminhar esses dois para uma bolsa na Filarmônica de Berlim", disse à reportagem.

"Já descobrimos uma menina da Bahia, esqueci o nome dela", conta Sabine. "Foi nas masterclasses do primeiro ano. Eles me falaram, 'essa é boa, tem talento, vale a pena investir'. Agora ela já está no segundo ano na Academia da Filarmônica de Berlim, pois consegui esta bolsa para ela", afirma.

Cesar convida Paulinho

Também na segunda-feira o MeT abrigou, provavelmente, o dia mais concorrido desta edição. Não era para menos: era o dia de Cesar Camargo Mariano, curador de duas noites desde o início do festival, receber Paulinho da Viola no palco.

Com a classe e a graça de sempre, o mestre maravilhou o público com belas interpretações de sucessos (Sinal Fechado, Foi um Rio que Passou em Minha Vida) e canções menos conhecidas (Retiro, Onde a Dor Não Tem Razão).

No dia seguinte, Paulinho falou ao Caderno 2+ sobre a ocasião: "Quando o Cesar me ligou falando do projeto, eu topei na hora", disse.

"A participação do público, o teatro fantástico, é uma coisa assim - foi uma surpresa agradável. O ideal é que tivéssemos projetos assim em vários pontos do país, em cidades que não são as capitais, levando arte, interação, aulas, com um público diferente. Isso é muito importante", vê.

Responsável pela ida de Paulinho à Trancoso, César Camargo ensaiava com sua banda á beira da piscina de uma pousada quando falou com a reportagem: "O relacionamento com o festival Música em Trancoso começou uns quatro ou cinco anos antes do primeiro (ano do festival). Portanto, participei de toda a filosofia da coisa", conta.

"Até que a Sabine teve a ideia de me dar uma noite. No decorrer, ela teve a ideia também de fazer a segunda noite com convidados, o que achei ótimo. Então esse é o meu envolvimento com o festival, desde o primeiro", afirma.

"Como ela me deu liberdade total, parto da ideia de informar, trazer cultura. Não teria sentido fazer uma noite, por mais que tenha rótulo de Noite Bossa Nova, e abrir tocando O Barquinho, que todo mundo já está cansado de ouvir", conclui.

