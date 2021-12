Festival Lollapalooza garantido no Brasil por mais 5 anos

A Time For Fun (T4F) assinou um acordo com a Lollapalooza para realizar o festival nos próximos cinco anos, com a possibilidade de renovar o contrato por mais cinco anos, informou a empresa nesta segunda-feira, 05

Em comunicado, a T4F ressaltou que a parceria aumenta a diversificação de suas receitas e traz maior diluição de custos fixos, além de elevar sua exposição ao segmento de festivais "que cada vez mais tem ocupado espaço no Brasil e no mundo".

"A edição de 2014 em São Paulo, já com produção da T4F, tem expectativa de público de cerca de 140 mil pessoas e 80 bandas no total", informou a companhia, acrescentando que as atrações serão divulgadas "em breve com novidades inéditas".

O festival Lollapalooza foi criado em 1991 pelo líder da banda Jane's Addiction, Perry Farrell, nos Estados Unidos. Em 2010, o festival ganhou edições no exterior e, atualmente, também é realizado em São Paulo, além de Santiago, no Chile, e Tel Aviv, em Israel.

